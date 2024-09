Um grave acidente na BR-369, no trevo de acesso à cidade de Santa Mariana, no norte do Paraná, causou a morte de um idoso e deixou outras oito pessoas feridas. A colisão ocorrida na tarde de sábado (28) envolveu uma caminhonete e um carro.

Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete S10 seguia pela rodovia em direção à Cornélio Procópio, quando atingiu um Toyota Corolla que saía do trevo para acessar a BR-369.

Devido ao forte impacto lateral, o motorista do carro, identificado como Jodenir N, de 65 anos, sofreu ferimentos graves e ficou encarcerado no veículo. Após ser resgatado pelos bombeiros, ele foi levado para um hospital da região, onde morreu horas depois do acidente. Já as outras oito vítimas, com ferimentos de diferentes gravidades, seguem internadas.