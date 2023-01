Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A iluminação pública de 20 municípios paranaenses está passando por um processo de modernização com o incentivo do Programa de Eficiência Energética da Copel. São 15 projetos em fase de conclusão e outros cinco em andamento, resultado de duas chamadas públicas abertas pela concessionária de energia nos últimos anos para financiar ações de combate ao desperdício de energia.

O valor destinado a melhorias na iluminação pública soma R$ 36 milhões repassados a fundo perdido para os municípios que tiveram seus projetos aprovados. Cambará é uma dessas cidades, além de Andirá, Bandeirantes e Carlópolis.

Um exemplo é a cidade de Cambará, no Norte Pioneiro, que teve propostas aprovadas nos dois editais e está trocando mais de 90% dos pontos de iluminação da cidade por lâmpadas LED. O primeiro projeto, em fase de conclusão, trocou 2.251 pontos de iluminação, e o segundo, já contratado e em fase de compra de materiais, fará a substituição de 1.298 pontos de iluminação pública.

Após a finalização dos dois projetos, o município terá uma economia anual de 2.984,11 MWh de energia, o suficiente para abastecer uma cidade inteira com 2 mil habitantes. Como a iluminação pública é acionada no início da noite, outro benefício compartilhado é a redução de demanda no chamado horário de ponta: serão 652,21 kW liberados para o sistema no período do dia em que há maior consumo simultâneo de energia.

O investimento total realizado pela Copel no município será de aproximadamente R$ 3,5 milhões, possibilitando a troca das antigas lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio e mistas por lâmpadas LED, mais modernas e econômicas. Além da economia de energia, os projetos também têm um importante benefício ambiental, com a redução da emissão de 408,82 toneladas de gás carbônico (CO2) na atmosfera.

O prefeito do município, Neto Haggi, destaca os ganhos, que vão desde uma melhor qualidade da iluminação até a economia na conta de luz do município, que, segundo ele, deve ter uma redução da ordem de 30 a 40%. “O primeiro fator positivo é que você melhora a qualidade da iluminação pública, e a partir de um segundo momento a economia financeira, que é transferida à população. Uma boa iluminação pública reverte em qualidade de vida para as pessoas, por isso somos gratos por essa oportunidade aberta pela Copel”, relata.

OUTROS PROJETOS – Assim como Cambará, também tiveram projetos aprovados e estão concluindo a troca de equipamentos da iluminação pública as cidades de Andirá, Bandeirantes e Carlópolis. Outra cidade em fase de licitação ou execução dos serviços, como é o caso de Santo Antônio da Platina.

.

NOVA OPORTUNIDADE – Até o dia 17 de março, estão abertas as inscrições da Chamada Pública 006/2022, que oferece R$ 30 milhões para o financiamento de projetos de eficiência energética.

Podem inscrever-se órgãos do poder público e municípios que queiram tornar mais eficiente sua iluminação pública; e ainda prestadores de serviços públicos e propriedades rurais, áreas comuns de condomínios, clientes comerciais e industriais. Caso haja dúvidas sobre o edital, até o dia 15 de fevereiro o Portal do Proponente aceita pedidos de esclarecimentos, em www.copel.com. O Programa de Eficiência Energética é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).