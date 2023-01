Paraná: Caminhão perde freio e motorista morre carbonizado após veículo explodir na BR-277; vídeo

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista morreu carbonizado após bater um caminhão, que explodiu em seguida, em um trecho da BR-277 que corta a cidade de Nova Laranjeiras, no Oeste do Paraná. O gravíssimo acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 10h45. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou imagens do veículo completamente destruído e em chamas.

Por conta do acidente, uma pequena fila de congestionamento se formou na BR-277, próximo ao quilômetro (km) 464,5. Segundo as primeiras informações divulgadas pela polícia, o veículo ficou sem freio e atingiu parte da estrutura do antigo pedágio que há em Nova Laranjeiras, atualmente desativado.

Houve a recomendação do Corpo de Bombeiros de que a área fosse isolada por conta do risco de novas explosões, já que um líquido inflamável vazou do caminhão após a batida.