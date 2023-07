Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro conseguiu salvar a vida dele e de outra pessoa que estava com ele no caminhão, ao utilizar a área de escape que fica no quilômetro 671 da BR-376 em Garuva (SC), na manhã desta quarta-feira (5).

Ele descia a serra, no sentido Paraná a Santa Catarina, quando o veículo deu pane nos freios. Ele andou por poucos quilômetros até entrar no equipamento de segurança, onde adentrou 40 metros pela caixa de pedras.

O veículo estava carregado com 6 toneladas de estruturas metálicas. A estrada já estava movimentada no horário – eram 6h25 – e sem a área de escape ele poderia ter atingido outros veículos ao longo da descida.