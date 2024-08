O Governo do Estado, por meio da Rede Estadual de Ajuda Humanitária, está distribuindo 50 toneladas de doações feitas pelos paranaenses para a campanha Aquece Paraná, de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade moradoras em municípios que registram temperaturas mais baixas do Estado. São roupas e cobertores novos ou em bom estado que nesta semana começaram a ser entregues em 101 municípios.

A campanha foi lançada em 2 de julho e finalizada no último dia 31. Durante o mês, todos os quartéis do Corpo de Bombeiros receberam os donativos levados de maneira espontânea pela população. Com apoio logístico da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, a campanha já enviou, até o momento, 28 toneladas de doações para 56 cidades.

“É uma alegria poder destinar cobertores para os 101 municípios mais frios do Paraná”, disse a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa. “Agradeço imensamente a todos que contribuíram e que tornaram possível a quinta edição do Aquece Paraná. A nossa missão de cuidar e apoiar o povo paranaense continua. Com a ajuda de todos, continuaremos a fazer a diferença”.

Os caminhões com as doações separadas saem de Curitiba para os seus destinos. Cada caminhão, carregado com duas toneladas, atende quatro diferentes municípios, sendo necessária uma grande organização logística para conseguir chegar a todos os locais que necessitam.

Com o término da campanha, nesta semana a Defesa Civil está trabalhando para o envio célere dos itens. Vários municípios já foram contemplados. Nossa equipe está mobilizada para para priorizar o carregamento e a entrega das doações. Em breve tudo que foi arrecadado será distribuído”, afirmou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig.