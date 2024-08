A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Federal (PF) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreenderam hoje (5), mais de três toneladas de maconhas escondidas em um caminhão-tanque na região de Cascavel (PR).

Foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) para realizar a abertura do compartimento de carga do veículo.

As forças de segurança, em operação conjunta, deram ordem de parada ao condutor de um caminhão-tanque que trafegava na BR-163, nas proximidades da Estrada Chaparral, a qual não foi acatada. Ele empreendeu fuga e cerca de quatro quilômetros depois, abandonou o veículo e fugiu em direção a uma área de plantação, não sendo localizado.

Com a suspeita de ilícitos dentro do tanque metálico de carga, foi acionado o CBMPR para realizar a abertura, com a utilização de equipamentos pesados.No interior do reservatório do caminhão-tanque, foram localizados aproximadamente 3.190,6 quilos de maconha.

A operação contou também com o apoio do helicóptero Falcão da PMPR. O motorista segue sendo procurado. Todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel-PR.

Assista o vídeo 👇

