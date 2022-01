Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Centro de Apoio Psicossocial (CAPS II), instalado em Jacarezinho e que atende todo o Norte Pioneiro, tem realizado atividades desenvolvidas ao Janeiro Branco. A medida visa buscar chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas com oficinas sobre o tema.

“O mês de janeiro foi escolhido porque é neste mês que as pessoas estão mais focadas em resoluções, metas e estão mais propensas a pensarem em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições de existência, em suas emoções e em seus sentidos existenciais”, comenta Sibeli Lima, responsável pela unidade do CAPS.

O CAPS

O Projeto do CAPS é uma ação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e foi instituído em 2004 e atualmente são desenvolvidas oficinas terapêuticas como: “Cuidando do cuidador”, “atividade física”, “horta e jardinagem”, “pedagogia”, “artesanato” e “expressiva” que auxiliam no cotidiano dos pacientes.

O Diretor Geral Antonioni Palhares explica que o local completou em outubro do ano passado 17 anos de funcionamento. . Mesmo com a Pandemia os trabalhos desenvolvidos no local sofreram algumas alterações, mas nada que atrapalhasse o atendimento dos mais de 400 pacientes dos 22 municípios pertencentes ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro.

A equipe oferece assistência diária com equipe multiprofissional objetivando substituir as internações psiquiátricas. A busca de recuperação por meio da integração social, autonomia e manutenção da saúde mental com um tratamento de forma humanizada.