Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A vazão de água das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, atingiu a marca de 7 milhões de litros por segundo, nesta quarta-feira (12). O volume é considerado cinco vezes acima da média, que é de 1,5 milhão de litros, de acordo com a administração do Parque Nacional do Iguaçu.

As imagens das águas das Cataratas impressionam (assista abaixo). Apesar do grade volume, segundo o parque, o passeio pela atração está sendo realizado normalmente, das 8h às 16h, com horário ampliado até o dia 23 de julho.

Todas as atrações estão liberadas, incluindo a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo, o passeio de barco com o Macuco Safari, o Restaurante Porto Canoas e o sobrevoo de helicóptero com a Helisul.

Para visitar o Parque Nacional do Iguaçu é necessário adquirir o ingresso pelo site oficial, com escolha do dia e horário para o passeio. Os ingressos são limitados.