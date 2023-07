Suspeita invade igreja e faz padre refém no interior Paraná

Uma mulher invadiu as dependências da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e fez de refém o padre Geraldino Rodrigues de Proença. A grave ocorrência aconteceu em Arapongas, norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (12). A suspeita é que a mulher esteja armada.

De acordo com informações apuradas no local, a suspeita estaria “vigiando” a igreja há cerca de uma semana. Moradores afirmam que a mulher não seria moradora da região e que câmeras de segurança das casas flagraram a movimentação dela nos últimos dias.

Conforme apurações iniciais, a mulher entrou no local afirmando que gostaria de se confessar. Logo na sequência, ela teria apontado a arma de fogo para sua própria cabeça e, então, feito o padre refém. Testemunhas dizem que a suspeita estaria em um possível surto psicótico. Ainda segundo relato de moradores, ela teria uma “fixação” no padre. No entanto, essas versões não foram confirmadas pelas autoridades.

Equipes da Polícia Militar, Rotam, Guarda Municipal e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local da ocorrência, na Rua Picapauzinho Dourado. As autoridades apuram informações sobre o caso. Ocorrência em andamento. Mais informações em breve.

As informações são do portal TN Online