Círculos misteriosos, nomeados tecnicamente de “agroglifo”, foram encontrados nesta manhã desta terça-feira (04) numa plantação de trigo, em Ipuaçu, interior de Santa Catarina. O fenômeno intrigou os moradores da região e já está começando a atrair turistas ao local.

O desenho na plantação apresenta várias formas geométricas dentro de um enorme pentágono, como um círculo, seguido de um triângulo e uma bola.

Em entrevista ao ND Mais, o ufólogo do Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina, Luiz Prestes Junior, disse que o agroglifo tem imagens complexas. “O que chama atenção é estar todo amassado para apenas um lado, isso caracteriza como um agroglifo verdadeiro”, conta.

Segundo o ufólogo, luzes ilustres foras avistadas no céu da cidade nos últimos. Também relatou que há sinais estranhos no epicentro do desenho. “No centro dele já sabemos que está causando anomalias magnéticas, celulares estão falhando no centro do agroglifo”, destaca.