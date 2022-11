A partir da 0h da próxima terça-feira, 15, o Consórcio Público Intermunicipal do Norte Pioneiro (CISNORPI) será responsável pelo gerenciamento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) na área de sua abrangência.

Para o Presidente do Consórcio e Prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, a medida é a realidade de um sonho e vontade dos prefeitos e pessoas que necessitam do atendimento.

“Infelizmente estávamos com ambulâncias sucateadas e aconteciam algumas reclamações. Agora pretendemos que os onze veículos novos que foram inicialmente locados possam suprir a necessidade”, comenta Marcelo Palhares.

Ele ainda explica que os trâmites na Secretaria Estadual de Saúde (SESA) e Ministério da Saúde foram todos protocolados e autorizados para o funcionamento com o novo gerenciamento. Além disso, Marcelo Palhares já apresentou nesta semana ao Governador Carlos Massa Ratinho Júnior a nova forma de trabalho.

Neste primeiro momento foi firmado um convênio entre CISNORPI e CISNOP (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná) com sede em Cornélio Procópio para continuar realizando somente a regulação do atendimento ao número 192.