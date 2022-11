Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após furtar uma lanchonete, no fim da madrugada desta sexta-feira (11).

De acordo com a PM, o proprietário do estabelecimento flagrou dois homens saindo da lanchonete quando chegava ao trabalho, na Vila Ribeiro, acionado a polícia e conseguindo conter um dos ladrões, enquanto o outro fugiu.

Os policiais chegaram na sequência e constatam que o autor do crime já é conhecido no meio policial, e estava em posse de bebidas diversas e outros produtos furtados do comércio.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.