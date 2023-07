Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em Cornélio Procópio, no Norte do Estado, 55 famílias tiveram seus imóveis regularizados, tendo o direito à propriedade reconhecido legalmente. As matrículas dos imóveis dos moradores do Conjunto Habitacional Florêncio Rebolho II foram entregues nesta sexta-feira (28) pela Cohapar, em evento no município.

A ação faz parte do programa de regularização fundiária da companhia, o Morar Legal/Escritura na Mão. O objetivo é facilitar a regularização de imóveis de famílias residentes em áreas de ocupação irregular consolidadas em todos os municípios paranaenses.

O processo é feito sem custos para as famílias. Os projetos são totalmente custeados com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, atendendo famílias com renda de até cinco salários mínimos. Em Cornélio Procópio, a regularização dos imóveis recebeu investimento de R$ 38,7 mil.

A Cohapar faz a contratação via licitação da empresa responsável por todo o processo, que entrega às famílias a matrícula averbada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

Magna Pereira dos Santos Luz, 35 anos, repositora de supermercado, comemorou a iniciativa. “Estamos muito felizes. Agradeço demais essa iniciativa”, disse.

Tatiana Cristiana Ferreira, 39 anos, afirmou que a conquista da matrícula foi um sonho realizado. “O desejo da casa própria é compartilhado por todos os brasileiros. Esse programa ajuda as famílias a garantir a documentação e tocar a vida”, afirmou.