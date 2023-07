Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo uma carreta Volvo e um Ford/Fiesta deixou quatro pessoas feridas no km 40 da BR-153, localizado no perímetro urbano de Santo Antônio da Platina/PR, na madrugada de sábado (29). De acordo com as informações, a colisão ocorreu quando o Fiesta tentou cruzar a rodovia e foi atingido pela carreta que seguia sentido Jacarezinho/PR.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e socorreram os quatro ocupantes do Fiesta. Felizmente, todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital com ferimentos leves. O motorista da carreta saiu ileso do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente e tomou as medidas necessárias para controlar o tráfego e apurar as circunstâncias do ocorrido.

As identidades dos envolvidos não foram divulgadas até o momento pelas autoridades.