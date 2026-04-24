O Paraná lidera a mais recente edição do Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças, do programa Liberdade para Trabalhar, feito pelo Instituto Liberal de São Paulo (ILISP). O novo balanço leva em conta dados do primeiro trimestre de 2026 e traz o Estado mais uma vez na primeira colocação, consolidando-o como referência quando o assunto é um ambiente de negócios favorável tanto para empreendedores quanto para trabalhadores.

O ranking mede o número de atividades econômicas de baixo risco dispensadas de alvarás e licenças. Com 975 CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) liberados, o Paraná superou todos os outros estados. Em seguida, aparecem Goiás (962), Minas Gerais (945), Sergipe (936) e São Paulo (927).

E embora a lista foque especificamente na liberação de alvarás para mensurar a liberdade econômica dos estados, o desempenho paranaense vai além: revela o resultado de boas políticas de desburocratização e estímulo ao empreendedorismo, como explica o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara. “O Paraná desenvolveu um ambiente de negócios ímpar em todo o Brasil baseado em um tripé que beneficia o trabalhador: menor carga tributária para o empreendedor, simplificação no processo de abertura de negócios e um cenário econômico que permite o pleno emprego”, pontua. “Temos a combinação ideal e esse resultado ilustra isso”.

Para Ortigara, a questão tributária é um fator importante na equação da liberdade econômica. “De nada adianta apenas a liberação dos alvarás para os CNAEs se o imposto cobrado sobre eles inviabiliza o negócio”, explica. “Por isso, o Paraná se orgulha de trazer as melhores condições para apoiar o pequeno empreendedor”.

De acordo com um levantamento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) a partir de informações gerais do Simples Nacional, o Paraná oferece a menor carga tributária para contribuintes do regime, com uma alíquota efetiva média do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 2,39% — valor abaixo da média nacional, que é de 2,81%. Atualmente, mais de 300 mil empresas são optantes desse regime simplificado em todo o Estado.

Esse alívio no bolso de quem empreende é, segundo o presidente da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), Marcos Rigoni, um dos principais atrativos do Estado para quem quer abrir um novo negócio. “A carga tributária reduzida é um dos grandes fatores que atrai o empreendedor para o Estado. E não só com o simples”, aponta.

A própria redução do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) beneficia o contribuinte, reduzindo o custo sobre as empresas — e isso é muito benéfico para quem está abrindo um novo negócio”.

Segundo Rigoni, a combinação de uma carga reduzida de impostos com um ambiente desburocratizado que simplifica a vida de quem quer abrir uma empresa são os principais diferenciais que o Estado oferece. “São fatores imprescindíveis para que o empreendedor acredite no Paraná”, afirma.

DESCOMPLICA PARANÁ – Segundo dados da Junta Comercial, o tempo médio para abertura de novas empresas no Paraná é consideravelmente menor do que a média nacional. Enquanto o restante do País precisa esperar cerca de 1 dia e 6 horas para abrir um novo negócio, o empreendedor paranaense resolve a burocracia em apenas 7 horas e 52 minutos.

Nesse sentido, o Descomplica Paraná se apresenta como um dos grandes responsáveis por toda essa agilidade. Como o próprio nome sugere, o programa atua como um poderoso aliado de quem quer empreender, simplificando o processo de abertura de empresas ao unificar processos e dispensando licenças e alvarás para atividades consideradas de baixo risco.

Por meio dele, por exemplo, o contribuinte consegue a liberação de órgãos como Instituto Água e Terra (IAT), Vigilância Sanitária, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil a partir de uma única solicitação. “Antes, era preciso esperar entre três a cinco meses para conseguir a licença dos cinco órgãos licenciadores. Agora, com a plataforma unificadora, você consegue todas elas de uma só vez em questão de minutos”, explica o chefe do Centro Estadual de Desburocratização, coronel Jean Rafael Puchetti Ferreira.

Segundo ele, o Descomplica Paraná se apresentou como um grande aliado do empreendedor no Estado, facilitando a vida de quem quer gerar emprego e riqueza. “E tudo isso sem abrir mão de segurança física, legal e tributária. É uma desburocratização em que todos saem ganhando”, completa Ferreira.

Essa simplificação é algo que se reflete na já citada criação de um ambiente de negócios favorável. Não por acaso, o Estado teve uma alta de 16,1% na criação de novas empresas no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas entre janeiro e março, foram 53,4 mil novos negócios surgindo.

E isso se reflete diretamente no emprego, beneficiando a população paranaense como um todo. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), o Paraná atingiu o menor índice de desemprego de sua história para um trimestre, fechando o quarto trimestre de 2025 com uma taxa de desocupação de apenas 3,2% — bem abaixo da média nacional de 5,1%.