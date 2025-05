Mais de 3,2 milhões de consumidores vão concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão sorteado pelo Nota Paraná nesta quinta-feira (8). Mais do que isso, o sorteio especial do Dia das Mães será também o primeiro a contar com um número maior de prêmios distribuídos, fazendo com que quem incluiu o CPF em suas notas fiscais tenha mais chances de ganhar.

A partir deste sorteio, o programa passa a contar com 8 mil prêmios adicionais de R$ 100. A novidade é fruto de uma simplificação na estrutura do programa , que unificou os sorteios do Nota Paraná com os que eram realizados via Paraná Pay. Com a unificação, serão R$ 800 mil a mais distribuídos entre os consumidores, totalizando R$ 2,8 milhões entregues a pessoas físicas todos os meses.

Segundo a coordenadora do programa, Marta Gambini, a novidade vem justamente para beneficiar um número maior de participantes. “Com essa mudança, queremos atingir mais consumidores e continuar incentivando as pessoas a colocarem o CPF na nota fiscal. E nada mais especial do que iniciar essa nova premiação justamente no sorteio de Dia das Mães”, diz.