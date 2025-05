Um homem, identificado preliminarmente como “Belezinha”, morreu na manhã desta quinta-feira (8) após um confronto com a Polícia Civil no bairro Aparecidinho 1, em Santo Antônio da Platina/PR, durante o cumprimento de um mandado de busca.

De acordo com as primeiras informações, o confronto aconteceu por volta da manhã, quando agentes do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da Polícia Civil realizavam uma operação na região. O suspeito teria reagido, o que resultou em troca de tiros. Ele não resistiu aos ferimentos.

Mandado de busca e operação policial

A ação fazia parte do cumprimento de um mandado judicial. Ainda não há confirmação oficial sobre o motivo do mandado ou se havia outras pessoas envolvidas na operação. A identidade completa da vítima e outros detalhes devem ser divulgados nas próximas horas.

Aguardando informações oficiais

A Polícia Civil ainda não divulgou nota oficial sobre o caso. A matéria será atualizada assim que novas informações forem confirmadas pelas autoridades.