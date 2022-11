Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Começa nesta quinta-feira (3) o prazo para transferência de créditos do programa Nota Paraná para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2023). A transferência foi antecipada e poderá ser feita até 20 de novembro, sem limite mínimo de valor.

Para efetuar a transferência é só acessar a página do Nota Paraná, fazer o login com CPF e senha, clicar na aba “Minha Conta Corrente” e selecionar “Transferir crédito para pagamento de IPVA”. O sistema de transferência de IPVA fica aberto apenas no mês de novembro. O sistema é interligado com o Detran/PR. Portanto, não é necessário preencher número de placa ou Renavam.

Segundo dados Secretaria da Fazenda, atualmente 18,1 milhões de consumidores possuem saldos disponíveis no programa. O valor pode ser utilizado para pagar o IPVA em sua totalidade ou uma parte, caso os créditos não sejam suficientes para cobrir o total. A opção só vale para veículos de propriedade do contribuinte cadastrado.