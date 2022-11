Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A ação da Polícia Federal (PF) na casa de Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, acabou com muitos itens apreendidos. O bem de maior valor que foi confiscado pela PF foi um SUV de luxo que ele mantinha na mansão, mas também foram muitos computadores, celulares, videogames e até um dispositivo USB que pode ter informações importantes para as investigações.

Francisley foi preso nesta quinta-feira (3) num desdobramento da Operação Poyais, que investiga fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. A casa do “Sheik dos Bitcoins” fica no bairro Campo Comprido, em Curitiba, numa área de condomínios residenciais de alto padrão.

Pelas imagens divulgadas pela PF é possível ver que o homem segue um padrão de vida de alto custo. Além do carro de luxo na garagem que aparece no vídeo, um Jaguar I-pace, que custa em torno de R$ 680 mil, muitos outros itens foram apreendidos. Veja a lista:

1 veículo Jaguar I-pace

5 iPhones

2 playstations

1 dispositivo USB

24 macbooks

24 peças de roupas de diversas marcas

6 malas de diversas marcas

20 peças de calçados de diversas marcas

60 eletrônicos de diversos modelos

Segundo a PF, além do mandado de prisão preventiva, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. A investigação apura a prática de crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, de estelionato, de lavagem de capitais e de organização criminosa.

O “Sheik dos Bitcoins” era investigado há um tempo pela PF. Mesmo solto, segundo a PF, ele continuou a criar e gerir plataformas virtuais usadas para promoção de esquemas de pirâmides financeiras, a prisão preventiva foi decretada pela Justiça Federal também para garantia da ordem pública e econômica, buscando-se, assim, o fim da atividade delitiva.

O que diz a defesa

Por meio de nota, a defesa de Francisley informou que “a medida gerou espanto na defesa e em todos que acompanham o desenrolar jurídico do referido feito, uma vez que, desde a deflagração da Operação Poyais, o senhor Francisley cumpre, rigorosamente, todas as decisões exaradas em seu desfavor.

Por se tratar de procedimento sigiloso a defesa não obteve, por ora, acesso aos autos do processo carecendo de ciência precisa de todos os fatos realizados no procedimento da prisão. Contudo, após a devida habilitação (a qual já foi solicitada) qualquer manifestação sobre o ocorrido se dará nos autos do processo, que se encontra sob segredo de justiça por conter informações sigilosas

em que a intimidade do requerido está sendo exposta e analisada.

A defesa reitera que não houve, por parte do senhor Francisley, qualquer descumprimento de medidas cautelares ou qualquer outra decisão judicial, sendo que eventuais desacordos de informações existentes serão devidamente esclarecidos nos autos.

Por fim, informamos que todas as medidas judiciais necessárias e cabíveis estão sendo tomadas pelo corpo jurídico técnico responsável”, diz a nota.