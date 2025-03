O ano de 2024 foi de muitas conquistas para o Paraná, como a obtenção da inédita Capag A+ dada pelo Tesouro Nacional e o aumento na arrecadação que permitiu ao Estado registrar o maior investimento de sua história. E, em todos esses avanços, as mulheres da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) foram fundamentais, desempenhando papel central no controle das contas públicas e do equilíbrio fiscal.

Exemplos para ilustrar a força desta presença feminina não faltam. Três das quatro diretorias da Sefa são comandadas por elas. Receita Estadual, Tesouro Estadual e Contabilidade Geral do Estado contam com lideranças femininas que, graças à sua competência e capacidade de gestão, ajudaram a levar o Paraná a um estado de excelência.

É o caso de Suzane Gambetta, primeira mulher a assumir o posto de diretora-geral da Receita Estadual em 170 anos de história. Com mais de 30 anos de serviço público, ela trouxe sua experiência como auditora fiscal para ajudar a otimizar arrecadação tributária, o que contribuiu para tornar o Paraná ainda mais eficiente. Em seu primeiro ano à frente do Fisco Estadual, as receitas correntes cresceram 10,5% de um ano para o outro, fechando 2024 em R$ 69,3 bilhões.

“É uma honra ser a primeira mulher a comandar a Receita Estadual, pois essa participação garante uma representação mais equilibrada na sociedade”, diz Suzane. “Celebramos a força e a coragem de cada mulher que, diariamente, através de suas competências, fortalecem a administração tributária com dedicação e comprometimento. E que mais mulheres possam ocupar funções de gestão, seja no fisco, na política, na administração pública e em todos os espaços de influência e decisão”.

Segundo ela, um dos principais focos de sua gestão à frente do Fisco Estadual é a justiça fiscal, mas sem jamais abrir mão da responsabilidade. Exemplo disso foi a isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas de até 170 cilindradas, medida que beneficiou mais de 770 mil paranaenses sem impactar os cofres do Estado.

“Além disso, estamos totalmente atentos às mudanças que virão com a Reforma Tributária”, destaca. “Queremos garantir uma transição tranquila que beneficie o Paraná e seja justa com o contribuinte”

FOCO EM EXCELÊNCIA – Outros nomes fortes da Secretaria da Fazenda são os da diretora do Tesouro Estadual, Carin Deda, e da diretora de Contabilidade Geral do Estado, Gisele Carloto. As duas são responsáveis por áreas estratégicas dentro da administração pública, sobretudo relacionadas à boa aplicação e controle dos recursos do Estado.

E foi sob a batuta delas que o Paraná conquistou, pela primeira vez em sua história, a classificação máxima do Tesouro Nacional em termos de capacidade de pagamento e de transparência de dados. Com a Capag A+, obtida no último mês de novembro, o Estado tem acesso facilitado a financiamentos com juros mais baixos — o que amplia a capacidade de investimentos.

“É uma conquista histórica que reflete todo o esforço da Secretaria da Fazenda e das diretorias para colocar o Paraná em um nível de excelência privilegiado em todo o País”, aponta Carin. “E é fruto de um longo trabalho feito a muitas mãos, mas que me enche de orgulho de estar à frente”.

Na liderança do Tesouro Estadual, Carin é responsável pela condução das políticas financeira e fiscal do Estado e tem contribuído para o equilíbrio das contas públicas. Sua atuação na gestão eficiente da dívida pública e do caixa estadual fortaleceu a sustentabilidade fiscal, garantindo um Paraná mais sólido e com benefícios diretos para a população. Com isso, a dívida pública do Estado chegou ao menor patamar em mais de uma década — o que ajudou o Paraná a alcançar a Capag A+. Hoje, o Paraná é considerado o terceiro estado brasileiro com as melhores contas do país, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados.

Muito dessa conquista está atrelada também ao modo com que Carin e sua equipe implementam estratégias que reforçam a responsabilidade na administração dos recursos administram a dívida paranaense, seja quitando o débito histórico com o Banestado, buscando melhores as condições de pagamento ou reduzindo o saldo devedor da dívida pública constantemente. Como resultado, o Paraná se encontra hoje em situação de dívida negativa, ou seja, com disponibilidade financeira superior à dívida de longo prazo. “É uma solidez que mostra que estamos no caminho certo”.

Outra responsável por esse bom momento paranaense está na Contabilidade Geral do Estado. Gisele Carloto comanda o departamento responsável pela execução da política contábil e consolidação das contas públicas desde 2023 e foi sob sua gestão que o Paraná implementou o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic), sistema de gestão financeira que confere mais eficiência à aplicação dos recursos públicos.

“Adotar o Siafic foi um processo longo e trabalhoso, mas que deu muitos resultados desde o início”, aponta Gisele. “Ele melhorou consideravelmente a qualidade da transparência dos dados contábeis, integrando sistemas que antes eram separados. Isso tornou o Estado muito mais eficaz e foi fundamental para que conquistássemos o reconhecimento do Tesouro Nacional”.

Servidora estadual desde 2013, Gisele destaca a importância das mulheres em cargos de gestão dentro. “A Secretaria da Fazenda traz um grande exemplo para todos os órgãos públicos de equidade de gênero e também de inovação e modernização da gestão com as mulheres à frente de diversos cargos de liderança dentro da secretaria. A Sefa hoje reflete a importância da liderança feminina como uma contribuição para uma administração mais inclusiva, mais eficiente e mais representativa na sociedade”, conclui.