A presença feminina na Polícia Civil do Paraná (PCPR) tem se consolidado nos últimos anos, com mulheres ocupando posições de destaque na investigação criminal e na segurança pública. Em uma profissão historicamente dominada por homens, elas enfrentam desafios diários, mas também conquistam reconhecimento e espaço dentro da instituição. No Dia Internacional da Mulher, a PCPR destaca a atuação das policiais civis na instituição.

Hoje, 1.162 mulheres compõem o efetivo da PCPR em todo o Estado. Este número mostra a crescente inserção feminina na segurança pública, reforçando a importância da diversidade dentro da corporação.

Para a delegada Camila Cecconelo, o trabalho policial exige dedicação e resiliência, mas é extremamente gratificante. “A investigação de crimes é um quebra-cabeça que exige análise e foco. Cada caso solucionado, cada criminoso retirado do convívio social e cada família que é grata pelo resultado alcançado, representa uma grande conquista”, afirma.

Os desafios, no entanto, começam antes mesmo da posse no cargo. A agente de polícia judiciária Isabelle Alves Soares Boguchevski relembra sua experiência ao prestar seu primeiro concurso para uma instituição de segurança.

“Eu tinha pontuação para ser aprovada, mas havia apenas uma vaga para mulher e 15 para homens. Na época, fiquei frustrada, mas segui em frente e, hoje, sou realizada como agente da Polícia Civil”, relata.

Além da competência técnica exigida para a investigação criminal, as mulheres trazem características que fazem diferença no trabalho policial: atenção aos detalhes, comprometimento e resiliência são fatores que fortalecem as equipes de investigação como um todo.

A presença feminina na PCPR também contribui para desconstruir estereótipos sobre o papel das mulheres na segurança pública. A crescente quantidade de mulheres na polícia e o excelente trabalho que realizam demonstram que competência, determinação e coragem não têm gênero.

Para aquelas que sonham em seguir carreira na polícia, a mensagem é clara: persistência e coragem são essenciais. “Não tenham medo de desafios. O caminho pode ser bastante desafiador, mas a segurança pública precisa de mulheres comprometidas”, aconselha a delegada Camila Cecconelo.

A papiloscopista Isabel Fernanda Garcia de Freitas reforça a importância da determinação e defende o potencial feminino em qualquer lugar. “Que nenhuma dificuldade nos faça duvidar do nosso potencial. Sigamos firmes, conquistando espaços, com a força da determinação”, diz.

No Dia Internacional da Mulher, a presença feminina na PCPR é uma prova da força e da dedicação de tantas profissionais que, diariamente, trabalham para garantir a segurança da sociedade. Como lembra a delegada, essa data é uma oportunidade de reconhecer a coragem das mulheres que transformam o mundo diariamente com seu trabalho.