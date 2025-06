A Copel anunciou aumento no valor da conta de luz para o estado do Paraná, a partir desta terça-feira (24). O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no dia 17 de junho. Entenda como as tarifas serão reajustadas e quais serão os valores.

A Aneel anunciou o aumento no valor durante uma reunião ordinária do órgão regulador e informou que os principais fatores para o reajuste se dão aos custos de distribuição de energia e compra.

Unidades de baixa tensão – Em casas e comércios menores, a média do aumento das tarifas será de 1,55%.

Em grandes indústrias, o aumento das tarifas será de 2,99%.

Parcelas

Segundo a Copel, as chamadas parcelas A e B são os dois principais blocos de custo e envolvem custos operacionais, remuneração e outros. Confira.

Parcela A

A parcela A abrange custos com transporte, energia e encargos e representa o aumento de 4,30% no reajuste realizado. Os principais fatores são os aumentos para custear encargos setoriais, referentes a 5,79% da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)

Segundo a Copel, a CDE é a responsável por financiar a expansão do acesso à energia em áreas remotas do Brasil: “A CDE também garante a concessão de subsídios para algumas classes consumidoras, como baixa renda, rural e consumidores que possuem geração distribuída instalada”, diz a nota.

Parcela B

A parcela B, que engloba a remuneração e os custos operacionais, é representada por cerca de 1,27%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Segundo a Copel, a devolução de recursos no valor de R$ 864,5 milhões também foi aplicada, referente aos valores cobrados pelo governo federal no PIS/Cofins.

