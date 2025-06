Você sentiu o frio hoje cedo? Uma intensa massa de ar polar avança sobre o Sul do Brasil, trazendo temperaturas negativas em várias regiões do Paraná. Em Palmas, os termômetros marcaram –5,0 °C, com sensação térmica congelante de –12,5 °C. Em Curitiba, o amanhecer foi marcado por 1,2 °C, mas com sensação de –5,5 °C. E enquanto o gelo domina o Sul do estado, o Norte Pioneiro também sente os efeitos do frio extremo, com ventos intensos e temperaturas próximas de 5 °C.

Ventos fortes alcançam o Norte Pioneiro

Apesar de as mínimas mais baixas terem sido registradas nas regiões Oeste e Sul do Paraná, o Norte Pioneiro não escapou dos impactos da massa polar.

Segundo o Simepar, rajadas de vento entre 40 km/h e 55 km/h foram observadas na região, especialmente em municípios como Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Ibaiti.

Essa combinação de ventos fortes e queda nas temperaturas tem exigido atenção da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, como comunidades rurais e zonas urbanas com moradores em situação de rua.

Temperaturas negativas em diversas regiões do Paraná

Abaixo, as menores temperaturas registradas no estado até às 5h45 da manhã, segundo dados das estações meteorológicas do Simepar e Inmet:

Palmas (Horizonte): –4,6 °C

Palmas (cidade): –2,9 °C

Cascavel: –2,4 °C

Pato Branco: –2,2 °C

Guarapuava (Entre Rios): –2,0 °C

Laranjeiras do Sul: –1,6 °C

Santa Maria do Oeste: –1,0 °C

Guarapuava: –0,6 °C

Toledo: –0,6 °C

Foz do Iguaçu: –0,2 °C

Francisco Beltrão: –0,3 °C

Pinhão: –0,3 °C

Massa polar avança para o sudeste

A onda de frio, que já tomou conta do Paraná, continua avançando rumo ao Sudeste e Centro-Oeste do país. O mapa climático revela a progressão da massa polar, com gradientes de temperatura que mostram claramente onde o frio já se instalou. As cores azuis, verdes e amarelas indicam as áreas mais geladas, enquanto os vetores pretos mostram a direção dos ventos gélidos.

Alerta à população do Norte Pioneiro

A Defesa Civil orienta os moradores do Norte Pioneiro a se manterem atentos às baixas temperaturas e ventos fortes. Recomenda-se especial atenção a grupos vulneráveis, animais domésticos e ao uso seguro de aquecedores.