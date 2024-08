Uma criança de 3 anos ficou ferida após ser atacada por uma raposa, em Taquaritinga do Norte, no Pernambuco, na última sexta-feira (16). Uma câmera de monitoramento registrou todo o ocorrido.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a menina e mais uma amiga se aproximam do portão de uma casa. De repente, o animal surge no vídeo e corre em direção a uma das crianças, que cai no chão.

Um homem que reside próximo à casa da vítima presencia o ataque e corre para ajudar. O rapaz atinge o animal com vários chutes, que aparentemente fica inconsciente. Em seguida,outras pessoas aparecem para ajudar.

A criança teve algumas mordidas pelo corpo e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento das Rendeiras, em Caruaru. No local, ela recebeu vacina contra raiva e outras doenças.

Criança é atacada por raposa; vídeo

https://www.instagram.com/reel/C-5JZNNuWzE/?igsh=dnVnOXc5cjZ3bGt3