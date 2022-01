Segundo as autoridades, por volta das 23h de 1° de janeiro, no horário local, André e os colegas se dividiram em duas embarcações: a canoa e um caiaque. Ambas viraram enquanto os quatro tentavam chegar a uma das 258 ilhas encontradas ao longo do lago e os jovens tentaram voltar nadando até a costa.

Uma testemunha ainda jogou mais uma embarcação para tentar ajudar os jovens a chegar à costa, mas apenas três deles conseguiram voltar. André acabou submergindo e seu corpo foi encontrado por bombeiros de Wolfeboro, cidade mais próxima ao acidente. Nenhum dos quatro usava coletes salva-vidas, informaram as autoridades ao jornal local.

Os resgatistas ainda destacaram que, com a temperatura registrada no momento do acidente, levaria cerca de 10 minutos até que as funções motoras das vítimas começassem a falhar, impedindo o nado, por exemplo.