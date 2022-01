Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher foi autuada nesta semana por maus-tratos após abandonar uma gata debilitada em uma clínica veterinária localizada no bairro São Lourenço, em Curitiba. A mulher teria ido até a clínica no dia 11 de dezembro, dizendo que o animal tinha sido encontrado no motor de um carro e precisava de tratamento. Porém, deixou endereço e telefone de contato falsos no estabelecimento.

Depois que a mulher não atendeu os telefonemas da clínica e não voltou para buscar a gatinha, a equipe do estabelecimento acionou a Polícia Civil. Policiais da Delegacia de Meio Ambiente conseguiram localizar a mulher, que foi encaminhada para a unidade policial, interrogada e autuada. Se condenada por maus-tratos, a suspeita pode pegar até cinco anos de prisão.

De acordo com a veterinária Carolina, que fez o atendimento na gatinha Sofia, ela chegou na clínica bastante debilitada, desidrata, com mucosas e várias fraturas ao longo da cauda. “A tutora relatou uma dificuldade financeira, então a gente tentou falar com ela para pelo menos deixar a Sofia no domingo para a gente conseguir estabilizar o quadro dela, principalmente tirar a dor dela, porque ela tinha muita dor em região lombar, então para poder realizar as radiografias e exames complementares na segunda, que aí estaria dentro de um valor comercial”, explicou a veterinária.

No entanto, no dia seguinte, a clínica não conseguiu mais entrar em contato com a suspeita. A Sofia teve que ter um pedaço do rabo amputado, mas já foi tratada, castrada e está saudável. A veterinária ainda afirmou que espera que um tutor responsável e amoroso possa adotar a gatinha: “A Sofia sofreu muito, ela merece ser feliz”, disse Carolina.