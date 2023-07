Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Defesa Civil do Paraná mantém algumas regiões em alerta, devido ao alto volume de chuvas que atinge o estado. Nesta terça-feira (11), a região central deve ser a mais afetada, com risco de enxurradas, alagamentos e risco de deslizamentos. Confira as cidades com alerta:

Pinhão: Alerta Laranja até às 14h30, com risco de enxurrada e deslizamentos em municípios vizinhos;

Alerta Laranja até às 14h30, com risco de enxurrada e deslizamentos em municípios vizinhos; Candói, Mangueirinha e Inácio Martins: Alerta Laranja com risco de deslizamento;

Alerta Laranja com risco de deslizamento; Região Sudoeste e Campos Gerais: Alerta Amarelo com risco de temporais, com raios e ventos fortes.

A partir de quarta-feira (12), a formação de um grande e intenso ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico deve provocar rajadas de vento de até 80km/h no Paraná entre a noite e o início da madrugada de quinta-feira (13)