Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado federal Diego Garcia esteve presente em Jacarezinho para a inauguração da revitalização da Praça São Benedito, executada em parte com recursos destinados ao Município pelo parlamentar. Na oportunidade, Garcia anunciou novos recursos para a Santa Casa de Jacarezinho, no valor de R$ 1 milhão, e para o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde – CISNORPI, que atende 22 municípios da região e é presidido pelo atual prefeito municipal. Garcia não informou quais serão os valores destinados às instituições.

Além da Saúde, o deputado anunciou investimentos para a recuperação da Ponte do 100 Alqueires, localizada na divisa entre Jacarezinho (Bairro Dourado) e Santo Antonio da Platina. A ponte, que caiu há anos por conta das fortes chuvas, é uma demanda importante da comunidade rural da região.

“A recuperação da Ponte do 100 alqueires é uma demanda antiga da comunidade rural de Jacarezinho e estamos comprometidos em atender essa necessidade. Parte dos recursos serão liberados este ano, e parte em 2024. Além disso, continuaremos destinando recursos para a melhoria da saúde em nossa região”, concluiu o deputado.

Durante as solenidades, o prefeito Marcelo Palhares (PSD) destacou a importância das obras para a comunidade. “ .. é uma praça do povo e revitalizada desse jeito vai ser muito mais frequentada. A gente pensou na população, nas famílias e nas crianças e é importante também porque de cada dez casamentos aqui em Jacarezinho, sete são celebrados aqui”, comenta o Prefeito. Ele agradeceu e destacou os apoios que vem recebendo do parlamentar, e que beneficiam não apenas Jacarezinho mas toda a região.