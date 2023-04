Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho vem se destacando como um município em constante crescimento e inovação. Com foco em ações que criam um ambiente de negócio favorável para atração de investimentos, a administração do prefeito Marcelo Palhares (PSD) tem investido em reforma de infraestrutura, conectividade e matriz energética.

Esse é o resumo de matéria veiculada pelo programa Tribuna da Massa, da Rede Massa de Televisão (SBT), que esteve na cidade para reportar o aniversário do Município, que comemora 123 anos desde sua emancipação política em 2 de abril de 1900.

A reportagem destaca que o crescimento e o desenvolvimento de Jacarezinho são evidentes. Desde 1991 o município não ultrapassava a marca de 40 mil habitantes. Segundo prévia do censo 2022, são 40.356 moradores – aumento de 3,2%, em relação ao último levantamento.

A economia local é diversificada, com forte presença nos setores energético, agrícola, de comércio e serviços, além do turismo regional. A cidade também tem se destacado na expansão de áreas industriais e na adoção de tecnologias inovadoras, como o biometano.

O Sebrae tem sido um grande apoio para os microempreendedores locais e o Sistema Regional de Inovação (SRI) tem o objetivo de trabalhar o desenvolvimento territorial, a inovação tecnológica e o empreendedorismo. A governança regional, que envolve 11 cidades, ganhou um prêmio Nacional de Inovação em 2022 e o município se destaca na criação de políticas públicas para despertar também o potencial turístico.

Com mais de 3 mil registros de microempreendedores, a cidade tem uma concorrência acirrada e alta diversidade no comércio e serviços. Jacarezinho está se tornando um destino turístico inteligente e a prefeitura trabalha para melhorar a infraestrutura de atendimento aos turistas e à população em geral.

A Prefeitura e o Sebrae trabalham juntos para oferecer suporte e incentivo aos microempreendedores locais. Além disso, procuram atender jovens em busca de oportunidades na cidade, com apoio e incentivo à inovação tecnológica, aproveitando os ativos locais de Educação, como a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Instituto Federal do Paraná (IFPR Jacarezinho), entre outras instituições importantes. Destaque nesse setor é a feira GeniusCon, que reúne anualmente cerca de 6,5 mil estudantes, professores, empresários e público em geral.

A governança local está empenhada em melhorar a infraestrutura da cidade, incluindo a conectividade e a matriz energética, para atrair investimentos nas áreas industrial, de serviços e turismo. Jacarezinho já se destaca na criação de políticas públicas que visam explorar o potencial turístico local, aliando tecnologia para atrair visitantes interessados em turismo cultural, religioso, universitário e rural.

O município encerrou o ano de 2022 com saldo positivo na geração de empregos e um Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A economia da cidade é diversificada, com destaque para os setores sucroalcooleiro, agrícola familiar, de comércio e turística regional. O PIB divide-se em 45,8% para o setor de serviços e na sequência aparecem as participações na indústria, com 27,4%; administração pública, com 14,8%, e Agropecuária, com 12%. O PIB per capita de Jacarezinho é de R$ 36,4 mil e o município possui 10,8 mil empregos com carteira assinada.

A prefeitura está expandindo as áreas industriais da cidade para atrair investimentos. Recentemente, adquiriu uma nova área às margens da BR-153 para expandir o Parque de Indústrias Pesadas, que terá uma localização estratégica, próxima a importantes rodovias e portos de Santos e Paranaguá. Além disso, esse parque receberá tecnologia inovadora de gás canalizado e biometano, um tipo de gás renovável que gera créditos de carbono.

Jacarezinho é uma cidade em crescimento e tem atraído cada vez mais investimentos. Com um governo comprometido com a inovação e o desenvolvimento sustentável, o município se destaca como um destino turístico inteligente e um polo de desenvolvimento regional.

