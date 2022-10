Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O médico Beto Preto retornou, nesta quinta-feira (6), ao cargo de secretário de Estado da Saúde. Ele havia deixado o comando da pasta no final de março para concorrer ao cargo de deputado federal, sendo eleito no último dia 2 de outubro. O decreto de nomeação é assinado pelo governador Ratinho Junior e foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (5).

“Vamos dar continuidade aos projetos que iniciamos até o fechamento da gestão, com as ações da regionalização e, em especial, com ênfase ao programa de cirurgias eletivas Opera Paraná, com investimento de R$ 150 milhões pelo Governo do Estado”, disse Beto Preto. “Nós começamos um trabalho que se tornou referência em todo o País e queremos encaminhar novas soluções até o fim do ano”.

Ele substitui César Neves, que estava à frente da Secretaria de Estado da Saúde desde então. Neves trabalhava com Beto Preto e ocupou a Chefe de Gabinete antes de ser secretário. Ele continuará na Sesa.

“Agradeço a oportunidade de conduzir a Secretaria nestes seis meses, especialmente ao governador Ratinho Junior. Agora o comando volta ao secretário Beto Preto, que vai seguir com a realização dos programas e com os avanços que já conquistamos”, disse Neves.