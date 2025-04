O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), vai realizar no dia 13 de maio (terça-feira) uma audiência pública sobre sua nova iniciativa, o Programa de Restauração do Pavimento (ProRestaura), que vai contemplar 900 quilômetros de rodovias estaduais.

Dividido em 11 lotes, o ProRestaura prevê a contratação integrada de elaboração de projetos e execução das obras de restauração, que incluem os serviços de fresagem, reforço estrutural, reparos profundos e reconstrução de trechos de rodovias em várias regiões do Estado. A previsão é de publicar o edital de licitação das obras no segundo semestre deste ano.

Técnicos do DER/PR vão apresentar detalhes sobre o programa na audiência pública e a população poderá tirar dúvidas ou encaminhar sugestões. O encontro será no auditório da sede do DER/PR, em Curitiba, e transmitido ao vivo pela internet, no Youtube, das 10h até as 12h.

Interessados já podem acessar o portal do DER/PR para consultar o material de apoio disponível.

Serviço:

Audiência Pública sobre Programa de Restauração do Pavimento (ProRestaura)

Data: 13/05

Horário: 10h às 12h

Local: Auditório da sede do DER/PR, com transmissão online ao vivo pelo Youtube