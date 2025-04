Na manhã desta quarta-feira (30), um grave acidente resultou na morte de um caminhoneiro de 64 anos na BR-376, em Guaratuba, Paraná. A colisão ocorreu por volta das 6h, no km 674 da rodovia, sentido Santa Catarina.

O acidente envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um caminhão que trafegavam pela faixa da direita. Segundo as informações preliminares, o caminhão colidiu na traseira da S10, fazendo com que o veículo menor saísse da pista. Em seguida, o caminhão perdeu o controle e capotou.

O motorista do caminhão morreu no local, enquanto os dois ocupantes da S10, ambos homens, sofreram ferimentos e ainda estão sendo atendidos pelas equipes de resgate. Devido ao ocorrido, uma faixa da rodovia permanece interditada, causando impacto no tráfego da região.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente, e equipes de socorro trabalham na remoção dos veículos e na liberação total da pista. Mais informações devem ser divulgadas ao longo do dia.