Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A 6ª Operação Mata Atlântica em Pé chegou ao fim e contabilizou 15.439 hectares com supressão ilegal de vegetação nativa em todo o país – em 2022 foram 11,9 mil.

Ao todo, foram alvos de fiscalização neste ano 1.225 polígonos. Foram aplicadas R$ 81,7 milhões em multas até o momento. O balanço deste ano foi divulgado nessa sexta-feira (29) pelo Ministério Público do Paraná, que coordena nacionalmente a iniciativa.

No Paraná foram fiscalizadas 550 regiões, total de 4.082,44 hectares de desmatamento localizados, quase um terço do total, com R$ 28,5 mil em multas aplicadas.

A operação ocorreu simultaneamente nos 17 estados em que há predominância do bioma. Com o uso de sistemas de monitoramento das áreas via satélite, equipes localizam e visitam propriedades em que há suspeita de desmatamento.