O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) alerta para a existência de um site fraudulento, detranprgov.org, que se faz passar pelo órgão para aplicar golpes. Esse site, que simula leilões de veículos, não tem nenhum vínculo com o Detran-PR e não é a plataforma oficial do Departamento.

“É importante ressaltar que o Detran-PR não realiza leilões online. Os leilões são organizados exclusivamente por leiloeiros públicos oficiais, que sempre estarão devidamente identificados nos editais publicados no portal oficial do Detran-PR”, alerta o diretor-presidente do órgão, Adriano Furtado.

Foram recebidos diversos chamados pela Ouvidoria e denúncias nos canais de atendimento do Detran-PR, nos quais as vítimas relataram o golpe. Os boletos, os certificados de arrematação e o próprio site utilizam indevidamente o nome e a logo do Detran-PR para enganar os usuários. Adriano Furtado reitera a importância de acessar sempre os canais oficiais para evitar fraudes.

“Participei de um leilão de veículos e caminhões em um site acreditando ser uma plataforma oficial do Detran-PR. Efetuei os pagamentos, mas logo descobri que o site era falso. Eles usaram a logo do Detran-PR e do Governo para me enganar. Agora, vou registrar um boletim de ocorrência para evitar que outras pessoas caiam no mesmo golpe”, relatou uma vítima do leilão falso em uma das mensagens que chegaram ao Detran-PR.