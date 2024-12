O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, foi reeleito por unanimidade como presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) para o biênio 2025-2026. A eleição ocorreu no auditório do Sebrae, em um evento que contou com a presença do secretário de Estado da Saúde e deputado federal Beto Preto, prefeitos de toda a região do Norte Pioneiro, e do representante da Casa Civil no Norte Pioneiro Juarez Daio, além de outras autoridades e convidados.

Palhares lidera o consórcio desde 2021 e tem se destacado pela gestão eficiente e comprometida. Em 2024, o CISNORPI celebra 30 anos de atuação, abrangendo 22 municípios e oferecendo atendimento em diversas especialidades médicas. Neste ano, o consórcio encerra suas atividades com a marca impressionante de quase 1,2 milhão de atendimentos realizados.

Confira os membros da chapa eleita para a Diretoria Administrativa: Presidente Marcelo Palhares (Jacarezinho); Vice-presidente Lisandro Baggio Neia (Ribeirão Claro); 1º Suplente Walcir Joaquim (Cambará); 2º Suplente Luiz Carlos Vidal (Wenceslau Braz); Secretário Luiz Fabiano Zanatta (Barra do Jacaré); 1º Suplente Luiz Eduardo de Castro Vanzel (Pinhalão); 2º Suplente Hariel Vieira Fogaça (Japira). Membros do Conselho fiscal: 1º Conselheiro Cézar Bueno de Melo (Tomazina); 1º Suplente Joselei Aparecido de Carvalho (Conselheiro Mairinck); 2ª Conselheiro Izilda Gleiciany Rodrigues Carro (Quatiguá); 2º Suplente Claudeci José de Oliveira (Salto do Itararé); 3º Conselheiro Élcio José Vidal (Santana do Itararé); 3º Suplente Nilton Douglas de Meira (Carlópolis).

COMPROMISSO RENOVADO

“Ser reconduzido à presidência pela terceira vez é uma honra. Reafirmo meu compromisso de ser parceiro e somar forças para o desenvolvimento do Norte Pioneiro. Agradeço pela confiança no meu trabalho e destaco a parceria essencial com nosso governador Ratinho Junior, que tem sido fundamental para os avanços da região”, declarou Palhares.

GESTÃO MARCANTE E NOVAS CONQUISTAS

Uma das principais conquistas da gestão de Palhares foi trazer a gerência do SAMU para o CISNORPI, o que resultou em significativas melhorias nos serviços. Desde então, o consórcio renovou completamente sua frota, com a entrega de sete novas ambulâncias pelo Governo do Estado, uma pela Prefeitura de Jacarezinho e mais três pelo Ministério da Saúde.

AVANÇOS E NOVOS INVESTIMENTOS

O secretário de Saúde, Beto Preto, elogiou a atuação de Marcelo Palhares e os avanços em Jacarezinho, destacando sua liderança em projetos desafiadores, como a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), uma obra de R$ 24 milhões. “Marcelo demonstrou coragem e responsabilidade para enfrentar essa obra. Até o final de 2025, queremos entregar o AME pronto. A saúde não tem dia nem hora, e é essencial que os municípios estejam preparados para atender sempre”, afirmou Beto Preto.

Durante o evento, o secretário também anunciou novos investimentos: um repasse de mais de R$ 2 milhões para a Fisioterapia na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e a entrega de mais quatro ambulâncias novas para o SAMU, reforçando ainda mais o compromisso com a saúde na região.

Com a recondução à presidência do CISNORPI, Marcelo Palhares segue consolidando sua liderança e garantindo avanços importantes para o Norte Pioneiro.

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES (AME)

Um dos maiores projetos em andamento em Jacarezinho atualmente é a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que está sendo erguido com um investimento de R$ 24 milhões.

A estrutura contará com 39 consultórios multiprofissionais, capacidade para realizar até 24 mil consultas mensais e 4 mil exames de diagnóstico por mês, beneficiando toda a região.

Com aproximadamente 25% das obras já concluídas, o AME simboliza o compromisso do CISNORPI em ampliar o acesso à saúde especializada.

JACAREZINHO É REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE

Sob a gestão do prefeito Marcelo Palhares, Jacarezinho tem se destacado como um dos principais polos de saúde do Norte Pioneiro. Além de sua liderança no CISNORPI em 2021, Palhares tem buscado incansavelmente recursos para fortalecer o município e a região.

“O CISNORPI é um exemplo de como o trabalho conjunto entre os municípios pode transformar a realidade da saúde pública. E ser reeleito como o primeiro presidente pela terceira vez consecutiva é uma honra e uma motivação continuarmos avançando”, finalizou Palhares.

Municípios atendidos pelo CISNORPI: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.