O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) publicou nesta semana um novo edital para leilão de materiais ferrosos para reciclagem, que acontece no final deste mês, seguindo leis estaduais, federais, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Este é o primeiro leilão administrativo realizado 100% pelo Detran-PR, com a condução realizada pelos servidores da autarquia, sem a utilização de leiloeiros.

São 17.391 veículos distribuídos em mais de 280 pátios, que serão ofertados em três lotes (Curitiba e Jacarezinho; Londrina e Maringá; e Cascavel, Francisco Beltrão e Guarapuava). A estimativa de peso é de 6 mil toneladas.

Serão ofertados materiais ferrosos para reciclagem resultante da trituração das sucatas inservíveis de veículos que estão sem identificação ou regularização com o órgão executivo estadual de trânsito. O lance inicial terá por base o valor de quilograma do material ferroso a ser reciclado, avaliado em R$ 0,25, perfazendo o valor global mínimo de R$ 1,5 milhão.

Todos os veículos leiloados nessa fase serão no modelo ferroso. Eles passam por uma descontaminação e prensagem para serem usados em reciclagem. O Detran-PR não vai vender nessa etapa nenhum veículo para circulação. Isso é importante porque nós estamos enfrentando cotidianamente a situação de aproveitadores querendo levar as pessoas a entender que estão comprando um veículo em um leilão público e isso configura fraude, por isso orientamos os interessados a consultarem as informações no site oficial”, afirma Adriano Furtado, diretor-presidente do Detran-PR.

Os interessados (pessoas jurídicas que trabalham no ramo siderúrgico ou de fundição) poderão examinar os itens que serão leiloados no local onde se encontram depositados, de segunda à sexta-feira, das 08h às 14h, nos 10 dias que antecedem ao leilão, com agendamento prévio da visita por meio do telefone (41) 3361-1274. Os endereços estão no edital.

Os interessados devem enviar os documentos solicitados no edital até o dia 18 de agosto, por meio do e-mail leilao@detran.pr.gov.br, ou protocolar eles pelo sistema e-Protocolo do Estado do Paraná no site: www.detran.pr.gov.br/eprotocolo.

Até o dia 22 de agosto serão publicadas as empresas que estarão devidamente habilitadas a participar, após análise da documentação.

O leilão será realizado no dia 24 de agosto, a partir das 13h30, no auditório do Bloco A do Detran-PR. Os interessados efetuarão sucessivos lances, de forma presencial, a partir do valor mínimo definido para o lote, considerando-se arrematante o licitante que fizer o maior lance.