Morreu no Hospital Universitário de Maringá a mãe da bebê morta após ser baleada na cabeça em um atentado a tiros em Maringá, noroeste do Paraná. Foi no Conjunto Odwaldo Bueno.

Nathaly Cristine da Silva Garcia, 22 anos, foi encaminhada ao HU em estado gravíssimo, passou por cirurgia e teve a morte confirmada pela família na noite dessa quarta-feira (2).

O pai, Brendo Rodrigues de Macedo, 26 anos, também morreu no hospital. Ele era o alvo do atirador, segundo a polícia. A pequena Aylla Garcia, de 45 dias, morreu no local.

Um adolescente suspeito de envolvimento no crime foi levado à delegacia, mas foi liberado depois de ser ouvido.