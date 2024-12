Vinicius Stukowski Camargo, de 16 anos, já está acostumado a enfrentar desafios. Aluno dedicado do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de São Mateus do Sul, ele viveu uma reviravolta em sua vida desde que ingressou na unidade, no início de 2024. Morador da zona rural de São João do Triunfo, nos Campos Gerais, uma pequena cidade vizinha, Vinicius passa a semana no colégio agrícola a fim de aproveitar ao máximo a formação prática e técnica. A decisão de estudar longe de casa, com apenas as visitas de fim de semana, foi uma transformação significativa para o jovem e sua família, que vive de maneira simples em uma casa cedida, onde cultivam hortaliças e frutas para consumo próprio.

A oportunidade de aprofundar os conhecimentos agrícolas que recebe na unidade de São Mateus do Sul em outro país parecia algo distante para Vinicius, ainda se acostumando com a vida a poucos quilômetros de casa, mas isso vai se tornar realidade em breve. Ele é um dos 100 alunos de colégios agrícolas do Paraná selecionados para o programa Ganhando o Mundo Agrícola, em sua primeira edição, direcionada exclusivamente a estudantes de formação agrícola.

“Eu não acreditava que ia ganhar, sair de um país para outro, sair do mato, de São João do Triunfo para ir para os Estados Unidos. Nunca imaginei”, diz o estudante. A previsão de embarque é no segundo semestre de 2025.

Com o Ganhando o Mundo Agrícola, Vinicius passará quatro meses em um colégio agrícola nos Estados Unidos, no estado de Iowa, onde terá a chance de vivenciar uma troca de experiências prática e enriquecedora, que pode transformar seu futuro e de sua família. O estado foi escolhido após uma visita do governador Carlos Massa Ratinho Junior a autoridades locais.

“Sempre gostei de lidar com a terra, de agricultura, e ajudar meus pais na roça. Essa oportunidade vai melhorar meu inglês e vou conseguir um emprego melhor no futuro com esse certificado no currículo”, planeja.

DEDICAÇÃO – O gosto pelo aprendizado e a dedicação nos estudos foram fundamentais para Vinicius conquistar essa oportunidade. No primeiro ano no Centro Agrícola, ele se destacou ao participar do Festival Internacional de Cinema de São Mateus do Sul, onde apresentou um curta-metragem de sua autoria e levou o primeiro lugar. Como prêmio, recebeu um certificado e um curso completo de inglês, ferramentas que foram essenciais para ajudá-lo a alcançar a bolsa para o Ganhando o Mundo Agrícola.

A professora de inglês do Centro Agrícola, Dagmara de Santana Skalski, que o incentivou a concorrer a uma das vagas do Ganhando o Mundo, reconheceu o potencial de Vinicius desde os primeiros meses de aula. Com mais de três décadas de experiência docente, Dagmara conta que o comprometimento do estudante e sua vontade de aprender chamaram sua atenção.

“O Vinicius é um aluno quietinho e reservado, mas percebi o seu potencial e incentivei que ele fizesse o Inglês Paraná, já que os certificados contavam para o processo seletivo do Ganhando o Mundo. Quando fui ver, ele já estava com vários. É um orgulho para a gente, mas o mérito é dele que correu atrás”, diz.

O Inglês Paraná é um programa do Governo do Paraná que oferece um curso online completo de Língua Inglesa para alunos e professores da rede estadual de educação.

FAMÍLIA – Vinicius é tímido, mas extremamente esforçado. O que aprende no colégio agrícola leva de volta para a casa, ajudando a melhorar o cultivo da pequena horta da família. Ao lado dos pais, que trabalham de forma informal no campo, e de irmãos gêmeos de 12 anos, ele acredita que o conhecimento prático que adquirirá nos Estados Unidos poderá contribuir de forma significativa para a sua formação profissional e também para a vida de todos em sua comunidade.

A mãe de Vinícius, Rosângela Stukowski, não esconde o orgulho do filho mais velho. “Ele nunca me deu trabalho, vai bem na escola e nunca gostou de faltar. Quando saiu o resultado, eu chorei, na nossa vida nunca imaginei essa chance. Eu espero que ele consiga um emprego melhor para não sofrer igual a gente sofre na lavoura trabalhando por dia, porque não é fácil”, diz.

Jovem mora com a família em uma casa muito simples e vai mudar de vida em breve. Foto: Ricardo Ribeiro/AEN

OPORTUNIDADE – Para ele e outros estudantes da rede de ensino agrícola do Paraná, o programa Ganhando o Mundo Agrícola representa um passo inédito. Diferente das edições tradicionais do Ganhando o Mundo, nesta os alunos terão uma experiência totalmente voltada à formação agrícola, o que promete ampliar o conhecimento de técnicas e práticas de cultivo em um ambiente educacional de ponta.

“Além da bagagem cultural, o Vinicius terá a formação agropecuária em um dos estados americanos que é referência nessa área. O trabalho do Colégio é para os estudantes, e quando vemos eles rompendo barreiras, neste caso, fronteiras, a gente fica muito feliz”, comemora o diretor do Colégio Agrícola de São Mateus, Wagner da Silva.

Embarcar para o Exterior é, ao mesmo tempo, um desafio e uma esperança para Vinicius. Ele sabe que essa experiência pode significar um novo capítulo, com mais oportunidades e sonhos possíveis. “Minha família está orgulhosa e acho que vou poder ajudá-los, construir uma casa nova para eles, ajudar o pai e a mãe na agricultura. Estou cheio de planos e acredito que vai dar tudo certo”, afirma o estudante.

GANHANDO O MUNDO – Além desses 100 alunos, outros 1,2 mil estudantes da rede estadual vão viajar para o Exterior em 2025. Os primeiros embarques acontecem a partir de 2 de janeiro. Ao todo, 150 estudantes viajam para a Irlanda, 150 para o Reino Unido, 200 para a Nova Zelândia, 200 para a Austrália e 500 para o Canadá. O programa alcança todo o Paraná, contemplando ao menos um estudante de cada um dos 399 municípios do Estado, além de mais de 100 alunos que são beneficiários do Bolsa Família.

COLÉGIOS AGRÍCOLAS – A rede estadual de educação do Paraná conta atualmente com 22 colégios agrícolas e dois florestais. Outras duas instituições na mesma modalidade estão sendo implantadas e devem ser inauguradas em breve em Sapopema e Goioerê. Os colégios atendem cerca de 10 mil estudantes em todas as regiões do Paraná e ofertam os cursos de técnico agrícola e técnico florestal.