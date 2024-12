Até mesmo os criminosos estão em clima natalino. Imagens de dois homens, vestidos de Papai Noel, circulam nas redes sociais mostrando um furto. A dupla invadiu uma loja de eletrônicos na cidade de Cláudio, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo (1º), e levou vários produtos.

De acordo com informações do Estadão Conteúdo, os suspeitos entraram na loja usando fantasias de Papai Noel e máscaras. Eles fugiram após o furto e não foram identificados até o momento. Os vídeos do crime estão nas redes sociais e chamam a atenção dos internautas.

Os homens chegaram em um carro preto, por volta das 3h30, e estacionaram em frente a loja. Depois, desceram do veículo, avaliaram a vitrine e foram embora. Cerca de 20 minutos depois, eles voltaram ao local e arrombaram a porta de metal. Ainda, quebraram um vidro para invadir o estabelecimento.

Após furtar vários produtos eletrônicos, a dupla vestida de Papai Noel foge sem dificuldades. A Polícia Civil investiga o caso.

Veja o momento em que dupla vestida de Papai Noel invade loja: