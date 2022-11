Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O sorteio do concurso 2537, da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (9), premiou um apostador do Guarujá, em São Paulo, com uma bolada de aproximadamente R$ 64 milhões. Além do felizardo, outras 94 apostas acertaram cinco dezenas e faturaram prêmios superiores a R$ 55 mil, sendo sete bilhetes do Paraná.

Bolões do Paraná

Entre as apostas premiadas do Paraná, dois foram bolões e faturaram mais de R$ 100 mil cada. Em Maringá, no noroeste, 23 cotas irão dividir um prêmio de R$ 167 mil. O bilhete, que cravou cinco números, foi realizado na Lotérica Reis.

Já um grupo de Guaíra, na região Oeste, irá dividir R$ 111 mil em 17 cotas. O bolão foi realizado na Lotérica Grande Lago. Confira as outras apostas premiadas no estado: