Um casal morreu ao se envolver em um acidente automobilístico na PR-092, em Wenceslau Braz, durante a tarde desta quarta-feira (09). As vítimas chegaram a ser socorridas com vida, mas não resistiram aos ferimentos.

Marido, de 73 anos, e esposa, de 72, estavam um Fiat Pálio que, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, teria tentando fazer uma conversão na rodovia quando foram atingidos por um caminhão.

As vítimas foram levadas para o Hospital São Sebastião, em Wenceslau Braz, e na sequencia transferidos para Londrina, porém morreram pouco tempo depois. O casal vivia no distrito de Calógeras, município de Arapoti.