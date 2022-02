“Assumi o governo com 14 escolas que eram apenas o esqueleto e, logo no início, determinei que todas fossem retomadas e colocadas à disposição da população”, afirmou o governador. “Esta é a penúltima escola que entrego para os alunos e para a comunidade. É um colégio que funciona em período integral e referência para Cornélio Procópio”.

Ele destacou que as unidades finalizadas passam a funcionar com as inovações implantadas pelo Governo do Estado na área da educação, como as aulas de educação financeira, robótica e programação. “Mostramos que aquilo que foi uma imagem de corrupção em nosso Estado, transformamos em exemplo de transparência. A escola da Quadro Negro fica para trás e hoje é a escola do futuro”, completou Ratinho Junior.

NOVA SEDE –O Colégio William Madi conta com mais de 2,9 mil metros quadrados e tem capacidade para receber 1,2 mil estudantes. Atualmente, a unidade atende, em período integral, 197 alunos dos anos finais do ensino fundamental e do primeiro ano do ensino médio.

Como a instituição, fundada em 1990, funcionava em dualidade com a Escola Municipal Aníbal Campi, não havia capacidade para atender o ensino médio. Com a mudança para a nova estrutura, novas turmas estão sendo implantadas gradualmente, com a previsão de ofertar, também, o ensino profissionalizante.

“O governador poderia ter deixado a obra sem terminar, mas escolheu transformar a história dessa comunidade ao concluir uma escola de primeiro mundo, que tem tudo o que os alunos precisam, inclusivo o ensino integral”, destacou a diretora do Colégio William Madi, Regina Michelatto.

REFERÊNCIA –Ela explicou que a unidade é referência para quase 19 bairros. “Muitos alunos paravam de estudar quando concluíam o fundamental, porque precisavam ir para a cidade e era um pouco longe. Agora eles têm a oportunidade de continuar o ensino médio. E ainda vamos discutir com a comunidade quais áreas da educação profissional podem ser implantadas aqui”.

A nova unidade escolar conta com 14 salas de aula, área administrativa, biblioteca, laboratórios de informática, de química, física e matemática, cozinha, refeitório, sala multiuso, banheiros, quadra poliesportiva coberta, casa do zelador, entre outras áreas.

Para as alunas Yasmin de Moura Gomes (13) e Ana Gabrieli Barboza da Silva (14), a nova estrutura representa não só a oportunidade de continuar estudando perto de casa, como também mais liberdade.

“Onde a gente estudava tinha muita criançada, tinha que dividir quadra, refeitório, não tinha laboratório, nem sala de informática. A biblioteca era mais para os alunos menores”, conta Yasmin. “O outro local também era bom, mas a gente prefere aqui porque tem mais espaço, muito mais salas de aula, tinha que dividir tudo com o primário. Agora também ficou mais fácil continuar os estudos”, completou Ana.

HISTÓRICO –A obra foi licitada, em 2013, por cerca de R$ 6,7 milhões. Na época, a empresa contratada executou 4,77% dos serviços, mas faturou 99,66% do valor total. Essa irregularidade incluiu a obra na Operação Quadro Negro.

Em abril de 2015, a construção foi paralisada. No mesmo ano, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte solicitou o cancelamento da obra e do convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e fez a devolução do recurso à União.

Um novo protocolo foi iniciado para retomada da obra, desta vez somente com recursos do Estado. No entanto, foram necessárias obtenção de novas licenças e atualização de projetos – como de entrada de energia, hidráulico e prevenção de incêndio, além de atualização do orçamento.

A empresa vencedora foi contratada por cerca de R$ 4,4 milhões em 2017 e executou 21,94% da obra. Após diversas notificações e advertências da fiscalização por atraso na execução, ela abandonou o contrato, obrigando o Estado a rescindi-lo no ano seguinte. Por determinação do governador Ratinho Junior, a obra paralisada foi retomada em 2020 e finalmente concluída.

PRESENÇAS —Participaram da solenidade os secretários estaduais da Saúde, Beto Preto; de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; e do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; o presidente do Instituto Fundepar, Marcelo Pimentel Bueno; a deputada federal Luísa Canziani; os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli e Cobra Repórter; a reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Fátima Padoam.

Escolas envolvidas na Operação Quadro Negro e que tiveram obras retomadas

CE Distrito de Joá – Joaquim Távora – concluída – R$ 22 mil

CE Amâncio Moro – Curitiba – concluída – R$ 360 mil

EE Doracy Cezarino – Curitiba – concluída – R$ 110 mil

CE Arcângelo Nandi – Santa Terezinha do Itaipu – concluída – R$ 3,5 milhões

CEEP Lysimaco Ferreira da Costa – Rio Negro – concluída – R$ 4,3 milhões

CE Pedro Carli – Guarapuava – concluída – R$ 3,5 milhões (nova unidade)

CE Professora Leni Marlene Jacob – Guarapuava – concluída – R$ 3,3 milhões (unidade nova)

CE Prof Linda Bacila – Ponta Grossa – concluída – R$ 1,7 milhão

CE Bandeirantes – Campina Grande do Sul – concluída – R$ 4,2 milhões (unidade nova)

CEEP Campo Largo – Campo Largo – entrega prevista para o segundo semestre – R$ 5,3 milhões (unidade nova)

CE William Madi – Cornélio Procópio – concluída – R$ 3,8 milhões (unidade nova)

CE Francisco Pires Machado – Ponta Grossa – concluída – R$ 1,8 milhão (unidade nova)

CE Tancredo Neves – Coronel Vivida – concluída – R$ 3,8 milhões (unidade nova)

CE Ribeirão Grande – Campina Grande do Sul – concluída – R$ 5 milhões – prefeitura é responsável pela obra (unidade nova).

Total do investimento: R$ 40,6 milhões