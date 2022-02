Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) foi o tema de reunião do diretor-geral do Departamento do Trânsito do Paraná (Detran-PR), Wagner Mesquita, órgãos estaduais e autoridades do setor com secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro. O encontro foi no último dia 21, na Federação das Indústrias do Paraná, em Curitiba.

O plano tem como objetivo juntar informações de ações de órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e buscar soluções para reduzir o número de mortes e lesões no trânsito. “Quando falamos em Pnatrans, essa integração é fundamental. O lema ‘Juntos, salvamos vidas’ já convida os órgãos de trânsito e toda sociedade para trabalhar em conjunto. É importante que todos os órgãos pensem e discutindo como melhor implementar esse importante plano para a sociedade”, disse Carneiro.

REALIDADE E DEMANDAS –No encontro, órgãos e entidades apresentaram suas realidades e suas necessidades relacionadas ao trânsito e suas propostas e programações direcionadas ao Pnatrans. Participaram as secretarias estaduais da Educação e do Esporte e a da Saúde, o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), Polícia Civil, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT); Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), Polícia Rodoviária Federal; Batalhão de Polícia de Trânsito de Curitiba; Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito; autoridade de trânsito da Prefeitura de Umuarama; e Observatório Nacional de Segurança Viária.

“Foi de grande valia o encontro com nossos parceiros. Conseguimos conhecer um pouco mais sobre a realidade de cada órgão, de cada entidade. As explicações e apresentações possibilitaram que ideias em torno de um único objetivo: a redução e mortes no trânsito”, disse Wagner Mesquita. “São parcerias que irão gerar grandes resultados”, afirmou.