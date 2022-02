Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Goiânia – Vítima de agressões físicas praticadas por um casal dentro de unidade de saúde em Novo Gama (GO), no Entorno do Distrito Federal, uma médica afirmou nesta segunda-feira (31/1) que está “morrendo de medo de atender”. Sabrina Ribeiro de Oliveira Lacerda, de 28 anos, sofreu traumatismo craniano leve ao ser jogada no chão e levar murros na cabeça.

A médica disse ao Metrópoles que foi agredida após prescrever exame de Covid-19 a uma paciente que chegou ao consultório pedindo atestado médico por alegar que estava com sintomas da doença, mas sem apresentar diagnóstico com resultado positivo, na quinta-feira (27/1). O casal, que não teve identidade divulgada, responderá por lesão corporal, em liberdade.

