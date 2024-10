Em uma das eleições mais acirradas da história de Barra do Jacaré, Fabiano Zanatta foi eleito prefeito ao derrotar Edão com uma diferença mínima de apenas dois votos. O resultado surpreendente, divulgado na noite deste domingo (6), deixou a população local em suspense até os últimos momentos da apuração.

A disputa, marcada por uma intensa campanha de ambas as partes, mobilizou grande parte dos eleitores do município, que compareceram em massa às urnas. Fabiano Zanatta, candidato da situação, conquistou a vitória com 1.234 votos, enquanto Edão, que liderava a oposição, obteve 1.232 votos.

A diferença apertada gerou expectativa e tensão durante a contagem dos votos, e o resultado final foi recebido com comemorações entre os apoiadores de Zanatta.

Zanatta, em seu discurso de vitória, agradeceu aos eleitores pela confiança e prometeu trabalhar em prol de toda a população, independentemente das divisões políticas.