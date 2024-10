O candidato Gil Martins, do partido Republicanos, é o novo prefeito de Santo Antônio da Platina. Com o apoio de 11.014 eleitores, correspondendo a 46,93% dos votos válidos, ele superou seus adversários e assume o compromisso de liderar a cidade pelos próximos quatro anos.

chapa vencedora, composta também pela vice-prefeita eleita, Terezinha Maiorky, foi apoiada pela coligação Humanização, Transparência e Oportunidades, formada pelos partidos Republicanos, PP, MDB, União, Avante, Cidadania e PSDB. A proposta da coligação destacou a importância de uma gestão voltada para a transparência, o desenvolvimento econômico e a inclusão social.

O segundo lugar na disputa ficou com Alexandre Levatti (PSD), que obteve 8.510 votos, representando 36,26% dos votos. Sua campanha teve como vice o candidato Giovane Zanato e foi sustentada pela coligação do PSD, junto com Podemos, PRD, PRTB e Agir.

Bruna Fogaça, do Partido Liberal (PL), ficou em terceiro lugar com 2.713 votos (11,56%). A candidata tinha como vice Angenis Constantino. Já Valter do PT, com o apoio da Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV, encerrou a disputa com 1.233 votos, ou 5,25% do total.

A eleição teve ainda 480 votos nulos, correspondendo a 1,93% do total de votantes.

Compromissos para o futuro

Em suas falas após o resultado, Gil Martins reafirmou seu compromisso com a transparência na gestão pública e a criação de oportunidades para todos os cidadãos de Santo Antônio da Platina. A nova administração deverá focar em projetos que visam o desenvolvimento econômico da cidade, melhorias no sistema de saúde e educação, além de iniciativas voltadas à infraestrutura e à geração de emprego.