Nesta terça-feira (18), faleceu aos 88 anos Luiz Ribeiro de Castro Carvalho, ex-prefeito de Jaboti e renomado defensor ambiental. Conhecido como “Luizão da Reserva”, ele deixou um legado imensurável na preservação da natureza, sendo dono da maior reserva particular de patrimônio natural do Paraná.

Desde criança, Luiz desenvolveu um profundo amor pela natureza, dedicando sua vida à preservação ambiental. Na década de 1960, ele realizou seu sonho de adquirir uma propriedade onde pudesse plantar diversas espécies de árvores e criar animais silvestres em liberdade. Essa propriedade se tornou um santuário ecológico, onde a harmonia com a natureza era a principal filosofia, inspirada na sabedoria indígena.

Para Luiz, a natureza era a manifestação concreta da existência de Deus. Ele acreditava que viver em consonância com as leis naturais, como os indígenas fazem, era a forma mais pura de respeito à vida. A propriedade, rica em recursos hídricos, permitiu o desenvolvimento exuberante da flora e fauna locais. Luiz aproveitou as águas para criar lagos e cachoeiras, tornando o ambiente ainda mais paradisíaco.

Seu trabalho preservacionista incluía medidas preventivas contra a poluição e o constante cuidado com o bem-estar dos animais. Além disso, Luiz se dedicava à renovação diária da flora, cultivando sementes e plantas de diversas regiões. Ele acreditava que, mesmo com a visitação humana, a natureza não seria prejudicada se fossem seguidas regras protecionistas rígidas.

O impacto de sua obra foi reconhecido nacional e internacionalmente. Luiz recebeu várias congratulações e certificados por sua dedicação ao meio ambiente. Ele também era um prolífico escritor, distribuindo milhares de textos sobre a importância da natureza gratuitamente pelo Brasil e exterior.

Uma de suas maiores conquistas foi a transformação de sua propriedade em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), reconhecida pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) em 1998. Esta designação reforçou a importância de seu trabalho e a necessidade de preservar o patrimônio ambiental para as futuras

gerações.