Os finalistas da 70ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) foram conhecidos semana passada, com o fim da Fase Macrorregional da competição. Essa etapa definiu os finalistas das categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

Garantiram vaga nas finais os campeões e vices de cada modalidade coletiva e individual. O resultado pode ser conferido AQUI.

A Fase Macrorregional, disputada em etapa única, reuniu mais de 21,9 mil atletas e treinadores, de 315 municípios e 1.172 escolas estaduais, municipais e particulares do estado, nos municípios de Campo Largo, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Assis Chateaubriand, Astorga, Nova Esperança, Apucarana e Cambará.

A Fase Macrorregional desse ano teve aumento no número de participantes em relação ao ano passado. Enquanto que em 2023 foram 18 mil atletas, a edição de 2024 contou com 21,9 mil competidores – aumento de 21%.

Após esta fase, serão realizadas as finais de 12 a 14 anos, em Campo Mourão (12 a 20 de julho), e de 15 a 17 anos, em Pato Branco (2 a 10 de agosto). Os campeões dos Jeps representarão o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros, Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares.

Agora é só aguardar, e a expectativa é grande. Campo Morão quer fazer uma festa bonita, um cerimonial de abertura na praça, com atrações musicais. Então, estamos aguardando uma grande festa na cidade, que tem uma estrutura muito boa de ginásios de esportes com a inauguração da pista de atletismo. Com certeza teremos um evento grandioso na cidade de Campo Morão, no período de 12 a 20 de julho”, afirma a coordenadora dos Jogos Escolares, Marcia Tomadon.

Os JEPS são uma realização do governo estadual, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio das prefeituras municipais e Federação Paranaense do Desporto Escolar.

JEPS ELETRÔNICOS –Foram prorrogadas as inscrições para os Jogos Escolares Eletrônicos 2024, que conta com disputa em oito modalidades: EAFC 24, Clash Royale, Fortnite, Brawl Stars, Free Fire, League of Legends, Valorant e Just Dance, também nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. Veja as datas limite:

27/06 – Online e Presencial (EAFC, Clash Royale, Brawl Stars e Free Fire) de 12 a 14 anos

17/07 – Online e Presencial (EAFC, Clash Royale, Brawl Stars e Free Fire) de 15 a 17 anos

07/08 – 100% Online (Fortnite, League of Legends, Valorant)

No dia do evento – 100% Presencial (Just Dance)

As finais de 12 a 14 anos ocorrerão em Campo Mourão (13 e 14 de julho) e de 15 a 17 anos em Pato Branco (3 e 4 de agosto). Nos JEPS Eletrônicos de 2023, foram mais de 3,2 mil participantes nas fases online e presenciais de sete modalidades. A novidade deste ano é a estreia do Valorant na competição.

As inscrições podem ser realizadas, por modalidade, na plataforma dos JEPS Eletrônico.