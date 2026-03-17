Estão abertas as inscrições para o primeiro leilão de veículos oficiais do Estado em 2026. São disponibilizados 192 veículos, distribuídos em 191 lotes e cinco cidades: Curitiba, Ponta Grossa, Apucarana, Cascavel e Foz do Iguaçu.

Entre os veículos de destaque estão o Ford/Focus, Toyota/Bandeirantes, Vw/Fox, Renault/Master, Gm/S10, Gm/Blazer, Mmc/L200, Toyota/Hylux, Ford/Ranger e Vw/Amarok.

Os lances de automóveis começam a partir de R$ 525,08 (Lote 104), e os de motocicletas a partir de R$ 826,05 (Lote 124). A avaliação mínima total dos lotes para arremate no leilão é de R$ 1.418.649,28.

As inscrições e lances devem ser feitos no portal do leiloeiro contratado Ricardo Ferreira Gomes, em www.ricardogomesleiloes.com.br . O prazo para lances abre em 6 de abril.

Os leilões do Governo do Paraná são geridos pela Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), por meio do Departamento de Gestão de Transporte Oficial (Deto).

BENEFÍCIOS– Leiloar veículos oficiais inservíveis traz benefícios ao Estado como a geração de receita para os cofres públicos, a prevenção da depreciação do patrimônio, a desmobilização de capital imobilizado e a redução de gastos operacionais, além de contribuir com a saúde pública e o meio ambiente, ao evitar que veículos inativos sejam prejudiciais às cidades e se tornem focos de proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

“Os leilões não apenas geram arrecadação ao Estado, eles também trazem benefícios importantes aos municípios, como contribuir para a sustentabilidade, melhorar as condições de saúde pública com a eliminação de focos da dengue e liberar espaços urbanos ocupados por veículos depositados”, diz o secretário da Administração e da Previdência, Luizão Goulart.

Confira locais, datas e horários de visitação dos lotes:

Lotes 01 a 40

Curitiba – Pátio do Deto (Rua Engenheiro Gastão Chaves, n.º 162, Santa Cândida)

Data: 06/04 (segunda-feira), das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 41 a 102

Ponta Grossa – Pátio do Corpo de Bombeiros (Rua Maximiliano Magagnin, 564 – Cará Cará)

Data: 07/04 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 103 a 133

Apucarana – Pátio da Polícia Civil (Rodovia BR 376 KM 245, n.º 651 – Ind. Zona Sul – Vila São Francisco)

Data: 08/04 (quarta-feira), das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 134 a 169

Cascavel – Pátio da Polícia Civil (Rua da Bandeira, nº 1301 – Centro)

Data: 09/04 (quinta-feira), das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 170 a 191

Foz do Iguaçu – Pátio da Polícia Civil (Avenida Dr. Luis Passos, nº 977 – Pilar Campestre)

Data: 10/04 (sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Encerramento dos lances (o prazo de pagamento será no dia seguinte):

Lotes 01 ao 64 – 13/04, às 10h

Lotes 65 ao 128 – 14/04, às 10h

Lotes 129 ao 191 – 15/04, às 10h

Entrega dos lotes (realizada nos mesmos locais de visitação):

Lotes 01 a 40 – 18/05 (segunda-feira) e 19/05 (terça-feira), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 41 a 102 – 20/05 (quarta-feira) e 21/05 (quinta-feira), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 103 a 133 – 25/05 (segunda-feira), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 134 a 169 – 27/05 (quarta-feira), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 170 a 191 – 29/05 (sexta-feira), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h