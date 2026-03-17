Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jacarezinho (PR) realizou, na quarta-feira (11), a Conferência Municipal de Cultura, no espaço do Conjunto Amadores de Teatro (CAT). Com o tema “Sistema Municipal de Cultura”, o encontro promoveu um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva de políticas públicas voltadas ao setor cultural.

Durante a programação, a equipe da secretaria apresentou um relatório das ações, projetos e programas desenvolvidos ao longo do último ano, destacando iniciativas voltadas ao fortalecimento da cultura no município.

O evento também contou com apresentação cultural do grupo Capoeira Modelo Cidadania, conduzido pelo Mestre Valtinho, além da palestra “Sistema Municipal de Cultura”, ministrada pelo agente regional da Secretaria de Estado da Cultura, Júlio Erthal.

Prefeito destaca importância da participação da comunidade

O prefeito Marcelo Palhares ressaltou que a conferência é um momento importante para ouvir a comunidade e fortalecer as políticas culturais da cidade.

“É um momento essencial para ouvirmos a comunidade e construirmos políticas públicas que valorizem os artistas e a identidade cultural de Jacarezinho. Nosso compromisso é fortalecer cada vez mais o Sistema Municipal de Cultura, garantindo participação, transparência e oportunidades para todos os fazedores de cultura”, afirmou.

Ele também parabenizou a organização do evento e agradeceu a participação da comunidade cultural.

Planejamento e fortalecimento da cultura

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, James Rios, a conferência representa um espaço fundamental para avaliação e planejamento das ações culturais do município.

“Este é um momento muito importante para o fortalecimento da cultura em nosso município. Tivemos a oportunidade de avaliar nossas ações culturais e promover a participação da comunidade artística. A presença de todos é fundamental para construirmos uma política cultural cada vez mais democrática e participativa”, destacou.

Eleição para o Conselho Municipal de Cultura

Ao final da conferência, foi realizada a eleição de membros para o Conselho Municipal de Cultura, órgão responsável por acompanhar e contribuir com as políticas culturais do município.

Foram eleitos como representantes da sociedade civil organizada:

Valter Ricardo da Cruz Abdalla Thabet (Mestre Valtinho);

Mariana Poncio Rennó.

Representantes por áreas culturais:

Música: Cleiton Ferraz de Souza;

Dança: Ariana Xavier Souza;

Artes Cênicas: Renan Bonito;

Artes Visuais: Brígida Gatzke.

Autoridades e representantes presentes

O evento também contou com a presença de diversas autoridades e representantes do setor cultural, entre eles:

Luciane Alves, vereadora;

Serginho Marques, vereador;

Fernando Bessa Gonçalves Vieira, diretor de Cultura da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP);

Larissa Miranda Júlio, coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura do Instituto Federal – Campus Jacarezinho;

Fabíola Cristina Rodrigues Damas, representante da Secretaria de Assistência Social.

Além de artistas, produtores culturais, agentes culturais, representantes de coletivos e membros da comunidade.